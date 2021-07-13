Ali Babacan'dan 15 Temmuz açıklaması: Gerçek bir fırsat olabilirdi

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kahramanmaraş İl Kongresi’nde 15 Temmuz'a ilişkin konuştu.

"Seçimle gelen seçimle gider. Bunu herkesin zihnine kazıması lazım. Koşullar ne olursa olsun, sivil siyasete gözümüz gibi bakacağız" diyen Babacan, “15 Temmuz sadece senede bir gün anılacak ve unutulacak bir tarih değildir. Bize düşen; demokrasimize sahip çıkan vatandaşlarımızın emanetine sahip çıkmaktır. O emanet, Türkiye’nin bir daha sabah erken kalkanın, gece geç yatanın darbe yapacağı bir ülke olmasına izin vermemektir. Tankların gölgesinde, namluların ucunda darbe planları yapanların, bütün heveslerini kursaklarında bırakmaktır. Halkın oylarıyla seçilmişleri silahla, baskıyla sindirmeye çalışanlara göz açtırmamaktır. Devlet kurumlarına yapılan personel atamalarında sadece ve sadece liyakati esas almaktır" ifadesini kullandı.

Babacan, "15 Temmuz Demokrasi Direnişi; güçlü, demokratik bir hukuk devleti için gerçek bir fırsat olabilirdi. Sayın Erdoğan bunu tam tersi yönde kullandı. 84 milyonu tek imzaya mahkûm ettiği bir dönem başlattı. Her türlü krizin vazgeçilmezi olan, krizlerin ortağı Devlet Bahçeli de bu yolda onu yalnız bırakmadı. 251 şehidimizin, binlerce insanımızın direnişi; bu ülke ve millet için değil, ucube bir sistem için kullanıldı" diye konuştu.