Ali Babacan tarikat ve cemaat yurtlarının kapatılmasına karşı çıktı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, üniversite öğrencisi Enes Kara'nın kaldığı cemaat yurdunda yaşadığı baskılar nedeniyle yaşamına son vermesi hakkında açıklamalarda bulundu. Enes'in intiharı sonrası cemaat ve tarikat yurtlarının kapatılmasını isteyenleri hedef alan Babacan, "Gencecik Enes'in ardından şunlar bunlar kapatılsın diyorlar" dedi.

Partisinin haftalık değerlendirme toplantısında konuşan ve "Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman maddi durumu iyi olan ailelerle zayıf olan ailelerin çocukları arasında böylesine bir eşitsizlik oluşmamıştı. Ortada çok büyük bir haksızlık ve adaletsizlik var. Bunun bedelini gençlerimiz ödüyor" diyen Babacan, şunları söyledi:

"Gençler arasındaki en yaygın hissiyat yaşayacak başka bir ülke aramak. Ülkeden kaçamayan içinde olduğu cendereyle baş etmeye çalışıyor. Ağır bir depresyon yaşanıyor. Devlet kendi evlatlarına ağır bir depresyon sunuyor. Türkiye gitmek isteyip gidemeyenlerin ülkesi oldu."

"Beğenmedikleri her şey kapatılsın istiyorlar" diyen Babacan, "Ülkedeki hukuk kırıntısının sahibi olarak bir Anayasa Mahkemesi kalmış, onu da kapatalım diyor. Almışlar ellerine bir çekiç, gördükleri her şeyi çivi sanıp saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Babacan, şöyle devam etti:

"Çeyrek yüzyıldır koltuğunda oturan krizlerin ortağı Bahçeli'nin yine ortak olduğu bir iktidar bugünün hiçbir sorununu çözemez. Koltuğa sarılan Erdoğan artık hangi sorunu çözebilir. Son 4 yıldır ülke patinajda."

Enes'in intiharının ardından cemaat ve tarikat yurtlarının kapatılması gerektiğini vurgulayanları hedef alan Babacan, "Gencecik Enes'in ardından şunlar bunlar kapatılsın diyorlar. Bu ülkede kapatmak dışında başka bir çözüm önerisi yok mu? Devletin görevi gençlere kaliteli ve hesaplı yurt imkanı sunmaktır" ifadelerini kullandı.