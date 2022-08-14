Ali Babacan: Ortak adaylık konusunu açmama kararı aldık

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat mitingi sonrası yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı adayının söylemine katkı sunacak temel konularda tematik çalışmalar içeren bir protokol önerisinde bulundu.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Babacan, “Ortak adaylık konusunu açmama kararı aldık” dedi.

21 Ağustos’ta son turunu yapacak Altılı Masa toplantılarının devam etmesi gerektiğini söyleyen Babacan, Cumhurbaşkanı adayı konusunu ise henüz hiç konuşmadıklarını anlattı. Aday belirleme süreci için önce geçiş sürecinin yol haritası ve Cumhurbaşkanı adayının ortak söylemine katkı sunacak temel konularda tematik çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Babacan bu çalışmayı “ön koalisyon protokolü” olarak nitelendirdi.

Aday belirleme sürecinin geciktiğine dair eleştirilere, “Amerika'da bile başkan adayları seçime üç ay kala belirleniyor” yanıtı veren Babacan, bu konuyu kendisinin yer aldığı parti içi toplantılarda dahi konuşmadıklarını belirtirken, “Bu işin geyiği olmaz. Hani oturunca ciddi ciddi konuşmak lazım. Bana göre henüz o safhada değiliz. Kanaat ifade etmiyoruz. Hiçbir ismi dışlamıyoruz. Ama zamanı geldiğinde konuşulur, tartışılır” dedi.