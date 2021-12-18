Ali Babacan: Keşke konuşsaydım...

Uzun yıllar AKP'nin tüm ekonomi adımlarının altına imzasını atan Ali Babacan, başkanlık sistemine geçişte konuşmadığı için pişman olduğunu söyledi.

Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Babacan, "15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsü oldu, OHAL ilan edildi hemen 6 ay sonra anayasa değişikliğine başlandı. Referanduma giderken hazırlık gizli tutuldu. Anayasa değişikliği hazırlandı ve birden gündeme geldi. Çok hızlı bir şekilde Meclis'e sunuldu. Bunun Türkiye'yi bir felakete götüreceğini ben görüyordum. Ama bunu kamuoyuna açıkça konuşmadım. 2015 Ağustos'ta bir karar aldım ben artık konuşmayacağım, artık sessiz bir şekilde eski hayatıma döneceğim dedim ama keşke konuşsaydım" dedi.