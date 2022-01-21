Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya’nın Akşehir ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını yaptı.
Burada partililerine seslenen Ali Babacan, seçim konusunda açıklamada bulundu, şunları kaydetti:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ali Babacan: Her an seçim kararı alınabilir
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Artık seçim yakın, günler sayılı. Her an seçim kararı alınabilir, ülke her an seçime gidebilir gibi hazır olmamız gerekiyor' dedi.
Haber Merkezi
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya’nın Akşehir ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını yaptı.
Burada partililerine seslenen Ali Babacan, seçim konusunda açıklamada bulundu, şunları kaydetti: