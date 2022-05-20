Ali Babacan hangi koşulda cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

“Ortak aday olmadığı anda DEVA Partisi’nin adayı Ali Babacan’dır" diyen Babacan, "Son toplantımızda ortak adayın niteliklerini sıraladık. Henüz altılı masada telaffuz edilen tek bir isim yok. Altılı masada isim bazında görüşme yapılmadı, sadece nitelikler sayıldı” ifadesini kullandı.

Babacan, "Benim zikrettiğim herhangi bir isim yok. Bırakın 6'lı masayı, ikili görüşmelerde ve hatta partimizde bile isim zikretmedim. Günü gelince bunların hepsi konuşulur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıklamaları oldu. 6'lı mutabakat olursa aday olurum dedi. Sayın Akşener ben aday değilim dedi. Onun dışında konuşmamız yanlış olur" diye konuştu.