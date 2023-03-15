Ali Babacan: Depremdeki can kaybı açıklananın iki katı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Babacan, depremde yaşanan can kaybının açıklananın en az iki katı olabileceğini söyledi.

Babacan, "Deprem bölgesinde bu kanaat çok yaygın. Gittiğimiz yerlerde, o ilin ya da ilçenin mezar sayılarına bakılıyor. Muhtarlardan bilgiler alınıyor; kaç kişi defnedildiğine dair. Bir de açıklanan sayılara bakıyorsunuz arada uçurum var. Sayıların yaklaşık olarak açıklananın iki katı olabileceğine dair yaygın bir kanaat var" ifadesini kullandı.