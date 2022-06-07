Ali Babacan: Cumhurbaşkanı adayı için acele edilmemeli

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Cumhuriyet'ten Jale Özgentürk'ün sorularını yanıtladı.

"Altı parti olarak aday belirleme konusunda geç kalmıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Babacan acele edilmemesi gerektiğini, temel politikalarda anlaşmadan adayın açıklanmasının riskli olacağını söyledi ve şöyle konuştu:

"Kamuoyunda merak var. Hükümet tarafından baskı var, hadi açıklayın diye. Ama kendi aramızda tüm partiler bu konuda rahatız. Acele etmenin faydalı olmayacağını düşünüyoruz. Bugün hemen konuşmamız gereken bir konu olmadığı konusunda tutarlıyız. Öbür türlü çok riskli olur. Mesela Vatikan’daki gibi şimdi kapansak beyaz duman çıkana kadar çalışsak, bir ortak aday belirlesek, ben endişeliyim. Çünkü temel politikalarda ortak söylem oluşmadıktan sonra ortak aday belirlemek risk. Cumhurbaşkanı adayı belirlendiği anda ona her şeyi soracaklar. Projektörler altı partiden adaya dönecek. O aday hangi soruya, nasıl cevap verecek. “Ben bilmem altı parti bilir” mi diyecek yoksa kendi dağarcığıyla mı cevap verecek."