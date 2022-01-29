Ali Babacan: 'Ağlayarak günlüğüne yazacağı şeyler için Resmi Gazete'yi kullanıyor'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan "Basın ve Yayım Faaliyetleri ile İlgili 2022/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi"ni eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ali Babacan, "Atamaları geçtim, bir de ağlayarak günlüğüne yazacağı şeyler için Resmî Gazeteyi kullanıyor. Hukuki karşılığı olmasa da Cumhurbaşkanlığı makamına yakışmasa da…" ifadelerini kullandı.

Genelgede bazı televizyon programlarının "toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı" ve "bunların yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için gerekli adımların atılacağı" belirtiliyor.