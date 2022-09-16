Ali Babacan: 6 parti dışında 7'nci bir isim de aday olabilir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Elazığ'da konuştu. Babacan, “Devlette yuvalanmış çeteler de bağımsız ve tarafsız yargıyla karşılaşacak” ifadelerine yer verdi.

Duvar'da yer alan habere göre Babacan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak isme ilişkin yaptığı açıklamada adayın 6'lı masanın dışından da olabileceğini söyledi.

'7'nci isim de olabilir'

6'lı masada henüz bir ismin konuşulmadığını ve erken bulduklarını söyleyen Babacan, "6 parti dışında bir 7'nci isim de olabilir. Geçiş sürecinin yol haritası ve politikalar konusunda mesafe kaydetmeden isim belirlemenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Mevcut sistemde her partinin genel başkanı o partinin cumhurbaşkanı adayıdır. DEVA Partisinin B planı da bu olacaktır. Fakat biz B planının üzerinde çok durursak orada bir umutsuzluk var havası oluşuyor. O yüzden biz B planından çok bahsetmiyoruz. Şu anki hedefimiz 6'lı masadan ortak aday çıkarmak" ifadelerini kullandı.