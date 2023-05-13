Algoritmalar incelendi: Google yüzde 81 oranında iktidar medyasını öne çıkarıyor

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesi Google verileri üzerine yapılan incelemede iktidara yakınlığıyla bilinen medya kurumlarının haberlerinin daha çok öne çıkarıldığı ve yalan haberlerin yayılmasına yol açıldığı belirtildi.

Journo'dan Emre Kızılkaya'nın haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 7 Mayıs mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili izlettiği montajlanmış bir videoyu haber olarak giren Yeni Akit'in paylaşımı Google aramalarında öne çıkarıldı. Söz konusu haberin yanlış olduğunun Teyit tarafından doğruluk kontrolü amaçlı işbirliği kapsamında Google’ın da erişimi olan veri tabanında işaretlendiği belirtildi.

Önerilerin yarısı 13 siteye

Kızılkaya'nın yazısından bir bölüm şöyle:

"Ekim 2022’den bugüne dek Google’ın arama motorunda ve Google Haberler uygulamasında haber konulu 500 bini aşkın algoritma önerisini kaydedip çözümledik.

Sonuçlar özetle şöyle:

Google %81 oranında iktidar medyasını kayırıyor.

Google son 7 aydaki 500 bini aşkın önerisinde %81 oranında iktidar medyasını öne çıkardı.

Algoritma, sadece 13 haber sitesini 10 binden fazla kez önerdi. Yani tüm önerilerin yaklaşık yarısı (%49,2) bu 13 siteye yönlendirildi.

Bu sitelerden yalnızca Sözcü ve Cumhuriyet eleştirel habercilik yapıyor. En tepedeki bu 13 siteyi dikkate aldığımızda Google’ın iktidar medyasını kayırma oranı %86’ya çıkıyor.

'İktidar medyası çok tıklandığı için Google bunları öne çıkarıyor' diyenler olabilir ama bu da doğru değil. Çünkü örneğin Sözcü, Google’ın kendi trend verilerine göre kullanıcıların açık ara en çok aradığı haber markası.

Google’ın Sözcü’den daha fazla öne çıkardığı Hürriyet ve Sabah markalarının kullanıcılar tarafından aranma sayılarının toplamı bile Sözcü kadar yüksek değil."