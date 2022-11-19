Aleyna yoğun bakımda: Başka bir kadını da yine araçla çarparak öldürmüş...

İstanbul'da 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe'ye kaldırımda yürürken çarparak ağır yaralayan sürücü, başka bir kadına da çarparak ölümüne neden olmuş.

DHA'nın haberine göre, Aleyna Nur Gökçe, 8 Kasım günü evine dönmek için yürüdüğü sırada Beylikdüzü istikametinde hızla ilerleyen sürücü Sezer H'nin otomobiliyle çarpması sonucu otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, halen yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken; olay sonrası serbest bırakılan sürücü Sezer H. ise savcılığın karara itirazda bulunması sonrasında yeniden yakalanarak tutuklandı.

Gökçe'nin komada olmasına neden olan sürücü Sezer H.'nin 24 yaşındayken, 10 Mart 2008 tarihinde Avcılar'da 66 yaşındaki Satı Yılmaz'a çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Sezer H'nin bu olaydan sonra 12 bin 100 TL adli para cezasına çarptırıldığı ve 43 gün tutuklu kaldığı belirtildi.