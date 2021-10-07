Aleyna Ağgül'ün ölümündeki baş şüpheli Gökhan Argın tutuklandı

Iğdır'da, "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bırakıp, 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ü intihara sürüklediği gerekçesiyle tekrar gözaltına alınan Gökhan Argın, 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA'da yer alan habere göre, polis ekipleri, kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Argın hakkında Cinayet Büro Amirliği ve Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmanın sonuçları Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

Mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürükleyen Gökhan Argın'ı, 'İntihara teşvik, şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamaları nedeniyle yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Gözaltına alınan Argın, cezaevine konuldu.

Ne olmuştu?

Aleyna Ağgül'ün Iğdır’da 30 Eylül'de oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda cansız bedeni bulunmuştu.

Ağgül'ün ölümünden bir gün önce akşam saatlerinde emniyete giderek, şüpheli Gökhan Argın hakkında şikayetçi olduğu öğrenilmişti.

Ağgül'ün ölümünün ardından gözaltına alınan Argın, "intihara teşvik" suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılmıştı.

Argın, adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakılmıştı.