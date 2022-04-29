Aleyna Ağgül'ü intihara sürükleyen Gökhan Argın'ın oğluyla yazışmaları ortaya çıktı

Iğdır'da 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmandan kendini atarak intihar eden 18 yaşındaki Aleyna Ağgül, ölümünden önce 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı bir not bırakıp intihar etmişti.

Ağgül’ün ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan 43 yaşındaki Gökhan Argın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son sözü sorulan Argın, savunmaya yapmaya kalkarken, mahkeme başkanı "Avukatların seni savundu. Senin son sözün nedir?" dedi. Sanık bunun üzerine bir şey söylemedi.

Argın’a Aleyna'nın arkadaşı olan oğlu Göktürk Argın'ın attığı mesajlar da dosyaya girdi.

Dava dosyasına da giren, oğlu tarafından Gökhan Argın'a gönderilen mesajlarda, "Lise arkadaşlarıma kadar yazıyorsun. Beni bu şehirde gavat ettin. Beyza K. desem iyi bilirsin. Allah senin belanı versin" ifadeleri dikkat çekti.

Göktürk Argın'ın babasına attığı mesajlar Gökhan Argın'ın başka cinsel saldırı ve istismar suçları işlediği iddialarını kanıtlar nitelikte.

Dava dosyasında da yer alan ve Aleyna'nın intihar ettiği saatlerde baba-oğul arasındaki mesajlaşmalarda, Beyza adlı bir kızın adı geçiyor. Yazışmada babasına "Küçüklerden elini çek" diyen ve özür dilemesi gerektiğini söyleyen Göktürk Argın, Iğdır'ı terk edeceğini söylüyor.

Ağgül ailesinin avukatı Sedat Karaoğlan da birçok mağdurun olduğunu düşündüklerini söyledi. Karaoğlan şunları söyledi: "Tespit edilen bir kız var. Gökhan Argın'ın oğlu Göktürk Argın'ın Beyza isimli arkadaşı. Iğdır'ı terk etmişler. Kıza ulaştık. Ancak Gökhan Argın'dan çok korktuğu için hiçbir şekilde müdahil olmadı."

"Iğdır'dan, bu yaşadıkları nedeniyle gittiğini biliyoruz. Korktuğu için anlatmıyor. Beyza gibi kanıtlanmamış ama iddia niteliğinde de bir sürü kız var. Bu insanların da artık çıkıp haklarını araması, dosyaya da cinsel saldırı suçunun eklenmesi gerekiyor. Çünkü sadece Aleyna'yı intihara sürükleme suçu yok. Bunun için istinafta başvurularımız olacak" dedi.

Oğlu Göktürk Argın'ın babasına üst üste yazdığı mesajlar şöyle:

"Benim lise arkadaşlarıma kadar yazıyorsun. Beni bu şehirde kavat ettin.

Beyza K. desem iyi bilirsin.

Allah senin belanı versin. İki sene önce yazdığının haberi şimdi bana geliyor.

Sen beni namussuz ettin.

Allahsız.

Gidip benim ev arkadaşımın sevgilisini okuldan sordurdun.

Benim takıldığım kızla takıldın.

Ulan ben gideceğim bu şehirden.

Özür dileyip yakışanı yap.

Dünya kadar paran var. Git, istediğini çıkar gazinodan.

Küçüklerden el çek."