Aleyna Ağgül davasında karar çıktı: Gökhan Argın’a müebbet hapis cezası verildi

Iğdır'da, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakıp, 30 Eylül 2021 gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili davaya bugün devam edildi.

15 Nisan’da Mütalaasını açıklayan savcı, Gökhan Argın hakkında indirimsiz müebbet hapis cezası istedi. Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, kararı bugüne bıraktı. Gökhan Argın'ın yargılanmasının üçüncü duruşması Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu sabah başladı. Görülen duruşmada tanıklar ve iki tarafın avukatları tekrar dinlendi. Iğdır'da görülen duruşmaya Erzincan'da tutuklu bulunan Gökhan Argın da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Gökhan Argın’ın avukatları savunmasında genç kadını intiharı ile sanık Gökhan Argın'ın bir ilgisi olmadığını iddia etti. Savunmaları dinleyen hakim ise kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti Gökhan Argın’a ‘cebir ve tehdit kullanarak intihara yönlendirme suçun’dan müebbet, ‘kasten yaralama’dan 4 ay ceza, şantajdan 2 yıl 10 ay ve 10 bin TL para cezası verdi.



Gökhan Argın

Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Aydanur Ağayar, masumiyet karinesine ihlal etmeden özverili bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Aleyna Ağgül davasının 3. celsesinde karar aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Biz bu davada en başta söylediğimiz gibi masumiyet karinesini ihlal etmeden hiç kimsenin hakkına girmeden özverili bir şekilde çalışma yürüttük. Burada mahkeme heyeti, başkanımız ve sayın üyelerinin dikkatli ve özenli dosyayı incelemesi bizlerin takibi, avukatlarımızın yaptığı savunmalar ve beyanlar hepsi göz önünde bulundurulduğunda en başta dediğimiz gibi 43 yaşındaki bir suçlunun 18 yaşındaki bir genç kızla hiçbir şekilde ilişkisi olamaz. Bu bir cüretsizliktir. Bugünde gördüğümüz gibi gerekçesi daha sonra açıklanmak üzere sanık Gökhan Argın, ‘cebir ve tehdit kullanarak intihara yönlendirme suçundan müebbet hapis cezasına çaptırıldı. ‘Kasten yaralamadan 4 ay ceza aldı, şantajdan 2 yıl 10 ay bir ceza aldı. Tabii karar aşaması istinafa gidecektir” dedi.

'Kararın onanacağını düşünüyoruz'

Karar ile ilgili açıklama yapan aile avukatı Avukat Sedat Karaoğlan, “Faillerinin yargılanması ile ilgili dosyada sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi, takdiri indirim uygulanmadı. Yine yapılan yargılamada kasten yaralamadan 4 ay, şantajdan 2 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası verildi. Biz dosyanın bu hali ile hem istinaf hem de Yargıtay makamlarınca onanacağını düşünüyoruz. Adalet burada tecelli etti diye düşünüyoruz. Umarım başka genç kızların, başka mağdurların, başka sahipsiz insanların başına aynı olay gelmez” dedi.

Karaoğlan, “Dosyamıza yansıyan sanığın oğlu ile yapılan yazışmada Beyzanur Kılıç isimli kişinin başına aynı olayları getirdiği bundan dolayı Iğdır ilinden göç ettiği sabittir. Beyzanur Kılıç, başka bir şehirde yaşadığı için sanıktan ve sanığın çevresinden korktuğu için dosyamıza tanıklık yapamamıştır. Kendisinin yaşadığı mağduriyeti ifade edememiştir. Biz burada kovuşturmanın geliştirilmesi taleplerinde bulunduk. Bu taleplerimiz sayın mahkeme tarafından kabul edilmedi. Buna ilişkin biz istinaf mahkemesine itirazda bulunacağız. Hem nitelikli cinsel saldırı hem tehdit hem de zincirleme suretiyle yaramadan kaynaklı kovuşturmanın geliştirilmesi talebimiz mevcuttur. Bu iddiamızı ısrarla sürdüreceğiz. Umarım bu taleplerimiz kabul görür” dedi.

'Nitelikli cinsel saldırı yönünden eksik bir karar'

Nitelikli cinsel saldırı yönünde eksik kalmış bir karar olduğunu ifade eden Karaoğlan, "Çünkü biz geçen celsede mahkemeye o talepte bulunduk. Biz iddianamenin iadesi suretiyle ya da ek iddianame tanzim suretiyle yeniden o suçlara ilişkin de sanığın yargılanması talebinde bulunmuştuk. Bu talebimiz kabul görmemişti. Bu yönüyle eksik bir karardır. Fakat intihara yönlendirme suretiyle adam öldürme suçundan ise tatmin edici bir karardır. Bundan sonra verilen kararın tasdik edilmesini bekliyoruz” dedi.