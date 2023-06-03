Alevli şovların ardına gizlenmiş emek sömürüsü: Bir başka Nusret hikâyesi

Lüks restoranları ve alevli et şovlarıyla dünyaca ünlenen Nusret’te mutfağın arkasında ise başka bir hikâye var. Uzun çalışma saatleri ve sürekli mobbing altında çalışan emekçiler bu yoğun çalışma temposunda ortaya çıkan bütün zararı kendi ceplerinden ödemek zorunda kalıyor. Türkiye’deki kimi şubelerinde yaz sezonu yoğunluğu denilerek izin verilmeden çalışılıyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı benzer bir olayı Twitter’dan duyuran restoran emekçisi Osman, Nusret’te yaşadıklarını Patronların Ensesindeyiz’e anlattı.

Merhaba, ne kadar süredir Nusret’te çalışıyorsunuz? Biraz kendinizden bahseder misiniz?

Merhaba 11 yıldır İstanbul’da yaşıyorum. İşini keyif alarak yapan bir işçiyim. Pandemi sürecinden önce İstanbul’da magazin dünyasının iyi tanıdığı 2 otel deneyimim oldu. Çok iş değiştirmeyi sevmem son işletmemden yurt dışı planımdan dolayı ayrıldım ancak pandemi nedeniyle uçuşlar durduruldu ve gidemedim. Uzun bir işsizlik sürecinin ardından Nusret macerası başladı. Bir yıl on bir ay boyunca Nusret’in çeşitli şubelerinde çalıştım.

Yaşadığınız mobbinge dair bir twit atmıştınız? O olayda neler yaşandı?

Son iş günümdü. İşten ayrılırken şikayetlerimi insan kaynakları yetkilisine de sözlü olarak iletmiştim. Benzer şikayetleri yazılı olarak belirtmek için istifa mektubu yazarken yazdıklarım beğenilmediği için restoranın yemekhanesinden mal kabul alanına konuşmak için çağrıldım ve şube yetkilisi tarafından darp edilmeye çalışıldım. Meselenin kişisel boyutundan çok sesi çıkan bir işçiden rahatsız oldular.

Nusret tüm dünyaya yayılmış bir restoran zinciri ve bünyesinde binlerce işçi çalıştırıyor. Genel olarak çalışma koşullarınız nasıl? Nusret’te çalışırken neler yaşıyorsunuz ya da yaşadınız?

Genel olarak çalışma koşullarımız müdürün yapısına göre değişiyor. Her müdürün farklı bir yönetim şekli var. Kimi 8 saatin üstünde çalıştırmaz, kimi müdürler çalışma saatlerini mobbing aracı olarak kullanır. Hep 3 masa baktığımız söylense de o durum shift döngüsü, yemek molası rapor vb. durumlardan dolayı hiç de öyle olmaz.

Eğer uzun çalışma saatleri sonunda yorulur ve bir siparişi yanlış girerseniz bunun tüm faturası size kesiliyor. Ben onlarca kez hesap ödedim, mutfaktan çıkmayan ürünlerde buna dahildir.

Bir süredir içeride huzursuzluk var ve ses çıkarmaya başladık o nedenle şu an eskisine göre iyi fakat çok kötü yemekler ile uzun bir süre mücadele ettik.

Bazı müdürler keyfi olarak genel personele kötü davranır. Uzlaşamadığı sözünü geçiremediği personeli istifaya zorlamak için çalışma saatlerini artırır ve çalışma bölgesini ona göre düzenler tüm gün personeli hataya zorlayıp hata olunca da psikolojik şiddet uygular.

Genel olarak çok yoğun bir restoran ve yaz sezonunda yazlık işletmeler açılır. İstanbul’un personeli oraya gönderildiği için eksik personel ve artmış iş yüküyle çalışırız. 10 hatta 12 saat çalıştığımız zamanlar oldu özellikle hafta sonları yemek molasını 20 dk kullanabilir çay içmeye vaktimiz kalmazdı. Ayrıca yaz sezonundaki yoğunluk gerekçe gösterilerek Bodrum Marmaris şubesindeki emekçiler 4 ay boyunca haftalık izin kullanmadan çalışır.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Diğer Nusret çalışanı arkadaşlarınıza ne söylemek istersiniz?

Son olarak Nusret restoranında çalışan veya çalışıp haksızlığa uğrayan her bireye sesleniyorum. Bu süreçte hep beraber hareket etmediğimiz sürece bunlar yaşanmaya devam edecek. Bu nedenle tüm emekçileri Patronların Ensesindeyiz Ağı ile mücadele etmeye çağırıyorum.