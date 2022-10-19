Alevilerin Erdoğan'a karşı açtığı dava reddedildi, duruşma salonunda arbede çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Aralık 2021 tarihindeki “Alisiz Alevilikle adeta yeni bir din ihdası öne sürülüyor” sözleri nedeniyle açılan tazminat davası görüldü.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) tarafından yargıya taşınan ve ilk duruşması Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’inde yapılan davada, Erdoğan hakkında ‘Alevilik inancına bağlı bireyleri, din ve mezhep farkı gözeterek alenen aşağılama, kişilik haklarına saldırı ve ayırımcılık eylemleri nedeniyle 50 bin TL’lik tazminat davası ve kararın tüm basın organlarında yayımlanması talebinde bulunuldu.

'Özür dilemesini ve kararın ulusal gazetelerde ilan edilmesini istiyoruz'

Gazete Duvar'ın haberine göre mahkemede beyanda bulunan davacı avukatı Oya Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müvekkil federasyon hakkında Almanya’dan aldığını öne sürdüğü 30 milyon Euro iddialarının gerçek dışı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Bir inanç grubunu Almanya’dan gerçek dışı yüksek miktar paralar alarak, “işbirlikçi” gibi göstermeye çalışmak çok ağır bir haksız fiil ve iftiradır ve görev ihlalidir. Almanya’daki bütün kamu tüzel kişiliğine sahip kurum gibi müvekkil kurum da devlet bütçesinden yasalara dayanarak kamu bütçesinden çok sınırlı yardımlar almıştır. Ancak bu miktarlar iddia edildiği gibi değildir. Bu eylem kişilik haklarına saldırı oluşturur. Bu nedenle önce bu haksız saldırının tespitini ve talep ettiğimiz tazminatın ödenmesini ve cumhurbaşkanının Alevilerden özür dilemesini ve kararın ulusal gazetelerde ilan edilmesini istiyoruz.”

'Atılan iftiraya karşı davacı ve şikayetçiyiz'

Duruşmada söz alan AABF Genel Başkanı Hüseyin Mat da “Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada Almanya’dan 2019 yılında 30 milyon Euro aldığımızı ilan etti. Bununla birlikte biz Alman devletinden bu iddiaların doğru olup olmadığına ilişkin açıklama yapmasını istedik. Verdiğimiz soru önergesine verilen yanıtta federasyona 30 milyon Euro aktarılmadığı belgelendi. Biz atılan iftiraya karşı davacı ve şikayetçiyiz” ifadelerine yer verdi.

Davalı avukatı ise mahkemede yaptığı savunmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöneltilen suçlamalarının gerçeklikten uzak olduğunu ileri sürdü. Erdoğan’ın dava konusu olan sözlerinin tamamen kamuoyunu bilgilendirme amaçlı yapıldığını söyleyen davalı avukatı şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında yurtdışında ve özellikle Almanya’da Alevilik inancını değiştiren ve adeta yeni bir ihdas etmeye çalışan bir kısım oluşumları eleştirmiştir. Konuşmasının hiçbir yerinde ne Alevilik inancının ne davacı şahsın ne de federasyonun adı zikredilmemiştir. Aksine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir kısım ülkelerin, ülkemizdeki faaliyetlerine dikkat çekmiştir. Sanıkların Alevilik üzerinden Cumhurbaşkanımıza yönelttiği ithamlar gerçeklikten uzaktır. Cumhurbaşkanımız Alevilerin taleplerine yönelik ‘Alevi çalıştayları’ başta olmak üzere birçok çözüm önerisi sunmuştur. Böylece davanın usul ve esas yönünden reddedilmesini talep ediyorum.”

Dava reddedildi, salonda arbede çıktı

Duruşmadaki beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, davanın reddine hükmetti. Mahkeme başkanının kararı açıklamasının ardından hükme tepki gösteren davacı taraf ile davalı avukatları arasında tartışma çıktı.

Duruşma salonunda fiziksel temasa dayanan gerginliğe polis müdahale etti. Adliye bahçesinde bir araya gelen grup burada basın açıklaması yaptı. AABF Genel Başkanı Hüseyin Mat, “Kopyala yapıştır bir karar verdiler. Karar madem belli biz buraya neden geldik. Siz Aleviler ile ilgili kararınızı Kalu Bela’dan bu yana vermişsiniz zaten. Karara itiraz edeceğiz” sözleriyle tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Erdoğan’ın 5 Aralık 2021’de Siirt’te yaptığı “Almanya’da özellikle Alevilikten öte Ali’siz Alevilikle adeta yeni bir din ihdası öne sürülüyor. Ve onlara ciddi para desteği veriyorlar. Bundan 2 yıl öncesi rakamla 30 milyon Euro yıllık bunlara para destekleri de olmuştur” şeklindeki konuşması nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.