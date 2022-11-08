Aleviler Ankara'da eylemde: 'Eşit yurttaşlık istiyoruz'

AKP'nin 21 maddelik torba kanun teklifinde Alevilikle ilgili düzenlemeleri içeren maddeler, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "Kültür" ifadesiyle kabul edilmişti.

Alevi kurumları söz konusu düzenlemeye karşı bugün Meclis'in Dikmen kapısı önünde eylem yapacaklarını duyurmuştu.

Can TV'nin haberine göre, Meclis önünde açıklama yapmak isteyen Alevi dernekleri önce Ayrancı Parkı'nda bekletildi. Kitlenin Meclis önüne gelmesine izin verilmezken, Aleviler tüm baskılara rağmen Meclis'e yürüdü.

Burada açıklama yaparak "Alevilik torba yasaya sığmaz" diyen Aleviler, "Eşit yurttaşlık istiyoruz", "AKP elini inancımdan çek" sloganları attı.