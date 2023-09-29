Alevi kurumlardan gözaltılara tepki: 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır'

Geçen yıl tutuklanan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Sarıyer Şube Başkanı Beyhan Gün ve Sarıyer Şube Sekreteri Şimal Deniz'in tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Tutukluluk halinin devamına dair kararın ardından İstanbul Adliyesi önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis tarafından müdahale edilmiş ve PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe, Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Karakaya, Genel Sekreter İsmail Ateş, Örgütlenme Sekreteri Ezgi Türkyılmaz, Gaziosmanpaşa Şube Başkanı Hıdır Çam, Gazi Şehitleri Şube Başkanı Ferhat Akbaş, Kartal Şube Başkanı Ali Yürütmez ve Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Gazi Şube Başkanı Zeynel Odabaş gözaltına alınmıştı.

Alevi örgütlerinden basın açıklaması

Aralarında Alevi Bektaşi Fedarasyonu (ABF), Alevi Dernekleri Fedarasyonu (ADFE), Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri (PSKAD) gibi çok sayıda Alevi örgütü, ters kelepçeyle gerçekleştirilen gözaltılara tepki gösterdi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Cevahir AVM’nin önünde düzenlenen ortak basın açıklamasına, sivil toplum örgüt temsilcileri ve siyasi partiler de destek verdi. Basın açıklamasına katılan Türkiye Komünist Partisi, dayanışma mesajını iletti.

'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır'

Dün gözaltına alınan PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe tarafından yapılan basın açıklamasında “Polis, sınırlarını ve yetkisini aşarak, hakkın kullanımını engellemiş ve Alevi kurum yöneticilerini ve beni hukuksuz bir şekilde ters kelepçe yöntemiyle kötü muamele ile gözaltına alarak suç işlemiştir. Bu durum ülkemizin içinde bulunduğu utanç verici durumu fazlasıyla açıklamaktadır. Bunun sorumluları hukuk önünde derhal hesap vermelidir. Savcıları ve konuyla ilgili tüm yetkilileri gerekli açıklamaları yapmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Erçe sözlerine şöyle devam etti:

“ÇEDES ve benzeri protokol ve projelerle eğitimin gittikçe dinselleştirilmesi, Kültür Bakanlığı marifetiyle yürütülen asimilasyon ve toplumumuzu parçalama girişimlerinin olmasının boşuna olmadığını biliyoruz. Tüm bunlara karşı mücadele ederken gözaltılarla korkutulmak isteniyoruz. Korkup geri duracağımızı düşünenlere, tarihimize bakmalarını salık veririz. Biz Alevi kurumlarının bu faşist uygulamalara ve gericiliğe karşı en önde durmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyenlerdeniz."