'Alevi köyünün yolu yapılmıyor' tepkisi: 'Ayrımcılık yapmayı bırakın'

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM’de yaptığı konuşmada Çayıralan ilçesine bağlı Evciler köyünün yollarının çamur içerisinde bırakılmasına tepki gösterdi.

2012'den sonra köy statüsüne dönüştürülen Evciler’in büyük bir yerleşim yeri olduğunu ancak Alevi-Bektaşi yerleşimi olduğu için bugüne kadar yollarının yapılmadığını söyleyen Keven, şöyle konuştu:

“Bu fotoğraf Yozgat'ta Çayıralan ilçemize bağlı Evciler köyüne ait. Aslında burası kasabaydı, belediyesi vardı ancak kapatıldı. Şu an yolları gördüğünüz gibi, her taraf çamur deryası. İnsanlar komşudan komşuya zor gidiyorlar, şu kış günü çamur olmayan yolları yok maalesef. Neden biliyor musunuz? Evciler köyümüz Alevi Bektaşi köyü olduğu için ayrımcılığa maruz kalıyor".

"Birçok köye kilitli parke dağıtılırken, sathi kaplama yapılırken Evciler köyü çamur içinde kaldı. Bu hangi vicdana sığar söyler misiniz?" diyerek konuşmasını sürdüren Keven, sözlerini İl Özel İdaresini ve Kaymakamlığı göreve davet ederek tamamladı:

"Bu insanlar vergi vermiyorlar mı? Bu insanlar devlete karşı sorumluluklarını yerine getirmiyorlar mı? Yozgat'ta hangi Alevi köyüne giderseniz gidin kesin bir sorunu vardır. Çok mu zor bu köyleri çamurdan kurtarmak? Bu ayrımcılığı artık bırakın, toplumu ayrıştırmaktan vaz geçin".