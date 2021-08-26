Alevi evleri ‘Kızılbaş’ yazılarak işaretlendi

Adana’nın Seyhan ilçesinde Alevilerin yaşadığı bazı evlerin duvarlarına “Kızılbaş” yazılarak işaretlendi. Adana Alevi Platformu, Alevilerin hedef gösterilmesine tepki gösterdi. Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Ova ve Uçak mahallerinde Alevilerin yaşadığı bazı evler işaretlenip, duvarlara “Kızılbaş” yazıldı. Yazıların 24 Ağustos’ta yazıldığı ve daha sonra silindiği belirtildi.

Evlerin işaretlenip, Alevilerin hedef gösterilmesine ilişkin yazılı açıklama yapan Adana Alevi Platformu, konunun kısa sürede aydınlatılmasını istedi.

Açıklamanın devamı şöyle:

“Emniyet yetkilileri bizi bilgilendirdi. Olaya dair savcılık soruşturma başlatmış, detaylı inceleme yürütülmektedir. Günümüz koşullarında gelişmiş teknolojileri kullanan emniyet kurumunun bu konuyu kısa sürede aydınlatacağına inancımız tam olmakla beraber, toplumumuzun güven duygusunu güçlendirecektir. Konunun takipçisi olacağız. Bu gibi olaylar geçmişte de hep yaşandı; ancak, biz Alevi toplumu olarak, itidalli ve sorumluluk bilinciyle haklarımıza sahip çıkarak hareket etmekten yana tavrımızı koruyacağız.”