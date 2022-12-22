Alevi derneklerinden 'Büyük Alevi Kurultayı' için çağrı

7 Alevi ve Bektaşi derneği, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına tepki olarak, 25 Aralık’ta, “Büyük Alevi Kurultayı” düzenleyecek.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri ve Demokratik Alevi Dernekleri, saat 10.00'da “Laik ve demokratik bir Türkiye için” sloganıyla Yenikapı Gösteri Merkezi'nde bir araya gelecek.

Dernek başkanları, Sözcü gazetesini ziyaret etti, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve Genel Müdürü Asım Akgül'le bir araya geldi. Sözcü’de yer alan habere göre, dernekler, kurultaya katılma çağrısı yaparak, “Ayrımcı ve yok sayan tavır, bugün de torba yasalar çıkartarak, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığı kurarak, inancımızı bir kültür, ibadetimizi folklorik bir imge, ibadethanemizi de kültür evi olarak görmeye devam etmektedir” dedi.