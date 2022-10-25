Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı: AKP kendi Alevilerini yaratmak istiyor

Cemevlerine yönelik düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesi hakkında konuşan Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı (ADFE) Celal Fırat, "AKP kendi Alevilerini yaratmak istiyor. Düzenlemeyi seçim propagandası olarak görüyoruz" dedi.

Cumhuriyet'ten Ebru Birçak Edebali'nin haberine göre; AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Fırat, cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin karşılanmasını ve cemevi yapılabilmesi için kaymakam veya validen izin alınmasını içeren düzenlemenin seçim yatırımı olduğunu söyledi.

'Bu zihniyet bir de bizden teşekkür etmemizi bekliyor'

Davet edildikleri Meclis Komisyonunda ötekileştiren bir tavırla karşılaştıklarını anlatan Fırat, AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in "Siz İslamiyet’in bir yorumusunuz. Mezhep de değilsiniz, kültürel inanç da değilsiniz. Kültürel bir varlıksınız" dediğini aktardı. Meclis'te başka bir milletvekilinin "Bize teşekkür etmeniz lazım" dediğini belirten Fırat, "Kimliğimizi ortadan kaldırmaya yönelik, bizi tarif etmeye kalkan bu zihniyet bir de bizden teşekkür etmemizi bekliyor" dedi.

'AKP kendi Alevilerini yaratmak istiyor'

Taleplerinin Alevi dedelerine maaş verilmesi olmadığını belirten Fırat, "Yıllarca toplumun diğer kesimlerine verdikleri sadaka politikalarını Alevilere de yapmaya gayret ediyorlar. Cemevlerinin yasal çerçevede ibadethane olarak kabul edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Yasa tasarısı ile AKP'nin Alevileri kontrol altına almaya çalıştığını söyleyen Fırat, "AKP kendi Alevilerini yaratmak istiyor. Düzenlemeyi seçim propagandası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Fırat, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak, "Düne kadar bizlere söylenmedik kelam bırakmayan, ana muhalefet partisi genel başkanını Alevi kimliğinden dolayı miting alanlarında yuhalatan şahıs şu an cemevlerimize geliyor. Sadaka politikası değil çözüm istiyoruz" dedi.