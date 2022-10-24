AKP’nin torba kanun teklifinde Alevilikle ilgili düzenlemeler 'kültür' ifadesiyle kabul edildi

AKP’nin torba kanun teklifinde Alevilikle ilgili düzenlemelerin yer aldığı maddeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “kültür” ifadesiyle kabul edildi. Komisyon toplantısına katılan Alevi örgütlerinin temsilcileri, söz konusu ifadenin “inancı” olarak değiştirilmesi talep etti, ancak talep karşılık bulmadı.

AKP’nin Meclis’e sunduğu Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye devam edildi. AKP ve MHP’nin oylarıyla teklifin ilk 8 maddesinin kabul edilmesinin ardından, teklifin 15, 16, 17, 18, 19 ve 20’nci maddelerinin görüşülmesine geçildi. Bu maddeler de yine AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla kabul edildi.

Bu maddelere göre; Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu’na eklenen hükümlerle büyükşehir belediyeleri ve il özel idareleri, Cemevlerinin yapımı, bakımı ve onarımı ile ilgili gerekli desteği sağlayacak. Cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları indirimli ya da ücretsiz karşılanabilecek. Ayrıca Elektrik Piyasası Kanunu’na eklenen hükümle de Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenecek.

Komisyon toplantısına katılan Alevi örgütlerinin temsilcileri ve muhalefet, maddeler görüşülürken Alevilik inancının “kültür” olarak kabul edilmesini eleştirdi. Teklifte bulunan “Alevi- Bektaşi kültürü ve hizmetleri” ifadesindeki “kültür” sözcüğünün “inancı” olarak değiştirilmesi talep edildi. Ancak bu talep yerine getirilmedi. (ANKA)