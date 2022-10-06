Alec Baldwin ile sette ölen görüntü yönetmeninin ailesi anlaştı

ABD’nin New Mexico eyaletinde, "Rust" filminin çekimleri sırasında yaşanan ölümlü kazayla ilgili aktör Alec Baldwin ile yaşamını yitiren görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ailesi arasında anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Baldwin’in avukatı tarafından yapılan açıklamada, Baldwin ve film şirketine karşı şubatta açılan dava üzerinde, Hutchins’in ailesi ile uzlaşıldığı kaydedildi. Anlaşmada yer alan finansal miktar veya diğer detaylar hakkında bilgi paylaşılmadı.

'Korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz'

Kazada hayatını kaybeden yönetmenin eşi Matthew Hutchins de, mahkemenin anlaşmayı onaylaması halinde davanın düşeceğini ve Rust filminin çekimine 2023 başında devam edileceğini belirtti. Rust filminde başyapımcı olarak görevine devam edecek olan Hutchins, eşini onurlandırmak için filmin bitirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Baldwin’e veya yapımcılara karşı suçlama veya ayıplamada bulunmaya niyetim yok. Hepimiz Halyna’nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz” yorumunda bulundu.

Film çekimlerindeki olay

Şubatta açılan davada, Baldwin ve film şirketi, Hutchins’in ölümüne yol açan kazada dikkatsiz davranışlar ve ucuz maliyet için yeterince kalifiye olmayan personel çalıştırmakla suçlanıyordu. Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim 2021’de New Mexico’da ‘Rust’ filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.

Olay sonrasında yaptığı açıklamada Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu, ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.