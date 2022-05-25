Aldığı uyuşturucu limon tuzu çıktı, savcılığa şikayet etti 

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi kendisine uyuşturucu madde diye limon tuzu satan kişiden şikayetçi oldu. Savcılık şahsa uyuşturucu kullanımından işlem yaparken satıcıyla ilgili arama kararı çıkarıldı.

Gemlik'te H.Ç. isimli şahıs, metamfetamin diye kendisine limon tuzu sattığını belirttiği Ç.K.Y. isimli şahıstan şikayetçi oldu. Bir buçuk yıl uyuşturucu kullandığını, üç ay önce de kullanmayı bıraktığını iddia eden H.Ç., Gemlik’te sosyal medya üzerinden Ç.K.Y. ile metafentamin almak için anlaştığını anlattı. İfadesinde, 200 TL verdiğini iddia eden H.Ç., parayı elden verdiğini, maddeyi kullandığında da limon tuzu olduğunu anladığını söyledi. Savcılığa giden H.Ç.’ye uyuşturucu kullanımından işlem yapılırken, Ç.K.Y. hakkında arama kararı çıkarıldı.