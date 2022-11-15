Albashir'in yakalandığı ev 'şok evi' iddiası

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne 81 vatandaşın yaralanmasına neden olan bombalı saldırının faili olarak gözaltına alınan Ahlam Albashir'in yakalandığı Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nden yeni bilgiler geliyor.

Halktv'den Hazar Dost'un haberine göre, komşular Albashir'in yakalandığı eve bir gece kalan çok fazla göçmenin geldiğini belirtiyor. Habere göre, emniyet kaynakları, bu evin kaçakçıların kaçırdıkları kişiyi güvende tutmak için kullandığı 'şok evlerinden' biri olabilir mi sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Habere göre mahalleli, evde çarşaflı kadınların olduğunu söylerken eve gelen erkeklerden birinin sakallı olduğunu anlattı.

Mahallelinin bu iddiaları ve Reuters'a verilen demecin ardından halktv.com.tr'ye konuşan üst düzey bir emniyet kaynağı, "Saldırgan ifadesinde Afrin'de yaşarken kendisine iki kere TSK'ya karşı çalışmak üzere ajanlık teklif edildiğini, ilkini reddettiğini fakat ikincisini kabul ettiğini anlattı. Tüm birimlerimiz saldırının PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından yapıldığı konusunda hemfikir" dedi.

Emniyet kaynağı, Albashir'in Afrin'den beraber geldiği ve evli rolü yaptığı B.'nin dört aydır evden çıkmadığını söyledi. B.'yi arama çalışmaları sürüyor. Albashir'in yanında yaşadığı evde oturan aileden baba halen gözaltında, anne ve oğlu ise serbest.