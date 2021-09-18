Albaraka Group şantiyesinde esaret ve hak gaspı

Bundan yaklaşık iki ay önce, yirmi üç işçinin Bağdat’ta mahsur kalmaları ve ücretlerini alamadıkları için grev yapmaları haberi ile gündeme gelen Albaraka Group Bağdat şantiyesinde işçilerin yaşadığı esaret ve hak gaspları devam ediyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağına ulaşan Albaraka Group Bağdat şantiyesinde çalışan işçiler, elektrik işi yapan 20 kadar işçinin yaklaşık üç ay kadar önce turist vizesiyle Bağdat’a gittiğini, şirketin “Turist vizesiyle gelin biz size burada çalışma izni alacağız” diye kandırdığını ancak verilen sözlerin tutulmadığını iddia etti.

İşçiler, 70 gün çalışmalarına rağmen ödemelerini alamadıklarını ve alacaklarını istedikleri için de dövülerek şantiyeden dışarı atıldıklarını aktardılar.

Vize süreleri bittiği için Türkiye’ye dönemeyen ve iki gün terminalde bankların üzerinde konaklayan işçiler, Türkiye Konsolosluğuna gittiklerini ve iki günlük bir bekleyişin ardından sonunda konsolosluk tarafından Türkiye’ye gönderildiklerini belirttiler.

Ücretleri ödenmeden ülkeye gönderilen işçiler, yaşadıkları haksızlıklara ek olarak şantiyedeki yaşam koşullarının da çok kötü olduğunu, Covid-19’a yakalanan arkadaşlarıyla aynı koğuşu paylaşmak zorunda bırakıldıklarını, yeme, içme, duş gibi en temel yaşam koşullarının dahi işçi sağlığına uygun olmadığını ifade ettiler.

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