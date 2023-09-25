Alanya'da yamaç paraşütü kazası: 2 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle ağaçlık alana düşen pilot Ahmet Şimşek ve Belaruslu D.S. adlı kadın turist hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 18.00 sıralarında Dinek Mahallesi'nde bulunan 800 metrelik Yassıtepe'de meydana geldi. Yamaç paraşütü pilotu Ahmet Şimşek, Belarus uyruklu D.S. isimli kadın turist ile yamaç paraşütüyle ikili uçuş yapmak için atlayış yaptı. Havada süzülen paraşüt, bir süre sonra irtifa kaybederek ağaçlık alana düştü.

İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde D.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan paraşüt pilotu Şimşek ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Şimşek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Oayla ilgili inceleme başlatıldı.