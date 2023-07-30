Alanya'da turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 12 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tur minibüsünün tırla çarpışması sonucu 2 kişi kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi ise yaralandı.
Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda Kazakistan uyruklu turistleri taşıyan M.O. yönetimindeki minibüsü, trafik ışıklarındaki Ü.P. idaresindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tur minibüsü şoförü M.O. ile Ukrayna uyruklu rehber D.V'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 6'sı ağır 12 turist, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesetler, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.
Tır şoförü Ü.P. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. (AA)