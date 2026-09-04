Alanya'da lüks otellerde tadilat yapan işçilere 5 aydır paraları ödenmiyor: 'Artık dayanma gücümüz kalmadı'

Antalya'nın Alanya ilçesinde Öz Otelcilik firmasına ait otellerin yenileme ve tadilat işlerini yapan yüze yakın inşaat işçisi, beş aydır emeklerinin karşılığını alamadı.

Şirket bünyesinde faaliyet gösteren Kleopatra Royal Palm Hotel, Kleopatra Beach Hotel, Kleopatra Ada Hotel, Kleopatra Ada Beach ve Kleopatra Hotel isimli tesislerin tamamı büyük bir hızla yenilenerek turizm sezonuna yetiştirildi.

Ancak oteller kapılarını açıp tam kapasite müşteri ağırlamaya devam ederken, gece gündüz demeden çalışan işçiler mağdur edildi.

Şirket yönetimi, işçilerin alacaklarını keyfi nedenlerle ödemedi.

İşçilerden biri bugün otelin çatısına çıkarak isyan etti. "Artık dayanacak gücümüz kalmadı, çatıya çıktım. Otel sahibi gelmiyor, emeğimizin karşılığını ödemiyor" dedi.

'Kafalarına göre ölçtürmüşler, ölçümlerin tamamı yapılsın ve ödememizi yapın'

Konuya dair soL'a konuşan işçilerden Faruk, Mayıs ayına kadar ödemelerin bir kısmının yapıldığını, Haziran sonunda ufak bir miktar daha para aldıklarını ancak sonrasında sürecin tamamen durduğunu belirtti.

Patronun ödeme yapmamak için geçerli bir mazeret sunmadığını ve işçi alacaklarını düşürmek için çeşitli bahaneler ürettiğini vurgulayan Faruk, "Bize diyorlar ki alacağınız on milyon, on iki milyon. Kendi mimarlarını getirip kafalarına göre ölçtürmüşler. Biz de diyoruz ki Mimarlar Odası burada. Bağımsız bir şekilde arayın, uzman mimar göndersinler. Onun ücretini de bizden kesin, ölçümlerin tamamı yapılsın ve ödememizi yapın. Ölçümlerin şu an bizim talep ettiğimiz paranın çok üstünde çıkacağını bildikleri için bunu kabul etmiyorlar" diyerek patronun tutumunu anlattı.

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'Eksik' bahanesiyle ödeme yapılmıyor ama otel tam kapasite çalışıyor

İşçilerin anlatımına göre şirket yönetimi, bazı işlerin yarım kaldığını ve işin kötü yapıldığını iddia ederek ödemelerden kaçıyor. Ancak işçiler, şirketin eksik ya da yarım dediği odalarda bile şu an aktif olarak müşteri ağırlandığını ifade ediyor.

Teknik olarak otellerin faaliyetine engel hiçbir durum olmadığını belirten Faruk, "Hiçbir şekilde tamamlanmayan tek bir tane iş yok. Sadece iki yüz metrelik bir jeneratörden bir kablo alınıp pompaya bağlanacaktı. Onun için de paramızın olmadığını bin defa söyledik. Bize ufak bir ödeme yapın, bu malzemeyi alıp işi bitirelim dedik. Süreç uzasın diye onu da bilerek ödemediler" sözleriyle anlatıyor bu süreci.

Şirketin itfaiyeden ruhsat almak için gerekli raporları alamamasını da işçilerin üzerine yıkmaya çalıştığı ortaya çıktı.

İşçiler, kendi sorumluluklarındaki yangın tesisatı ve merdivenleri gibi işleri eksiksiz teslim ettiklerini belirtiyor. Konuya açıklık getiren Faruk şöyle diyor:

Bizim sözleşmemizde yazan otuz madde varsa bunun yirmi dokuzunu biz zaten yaptık, üstümüze düşenin fazlasını tamamladık. Eksik kalanlar şirketin kendi bünyesinde yapması gereken mutfak, yemekhane ve kaçış noktalarındaki problemler. Biz para alamadığımız için onların ekstra işlerini yapmayı reddettik.

İşçiler teminat senetleriyle tehdit ediliyor

Yüze yakın işçinin aylarca emek verdiği otellerde alçıpan, 400 ila 500 odanın boyası, cephe kaplamaları, seramik işleri, yangın merdivenleri ve yangın tesisatları dahil olmak üzere 110 milyon liranın üzerinde iş yapıldı.

Şehir dışından gelerek Alanya'da çalışan çok sayıda işçinin mağdur olduğu bu süreçte, patronun işçileri sindirmek için hukuki tehditlere başvurduğu öğrenildi.

İşçiler, projeye başlarken güvence olarak verdikleri 48 milyon liraya yakın teminat senetlerinin patron tarafından bir şantaj aracına dönüştürüldüğünü belirtti.

Hakkını arayan işçilerin baskı altına alınmaya çalışıldığını aktaran Faruk yaşanan hukuksuzluğa şöyle tepki gösterdi:

Otel sahipleri bizi teminat senediyle tehdit ediyor. 'Senetlerinizi avukata veririm, bu parayı ben sizden talep ederim' diyor. Elimizde bu ölçümleri kabul etmeyeceğine ve sadece kendi mimarına güvendiğine dair deliller şahitler var. Bunların tamamını mahkemede kullanmak üzere saklıyoruz.

İşçiler, otellerin gelir elde etmesine rağmen gasp edilen emeklerinin karşılığını alabilmek için mücadele etmeye devam ediyor.

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