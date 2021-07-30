Aladağlar Milli Parkı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda ziyaretçi tanıtım merkezi girişinde önceki gün yangın çıkmıştı. Yangında Ulupınar bölgesinden sonra Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki alevler de kontrol altına alındı.
5 noktada çıkan yangına müdahalede 85 orman işletme personeli ve köylerde yaşayan yaklaşık 200 gönüllünün katıldığı çalışmada soğutma işlemleri sürüyor.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın sosyal medya hesabından, "Yahyalı ilçemizdeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" diye yazdı.