Alaattin Köseler için tutukluluğa devam kararı verildi, dava ertelendi

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İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, tutuklu sanıklar Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve iş insanı Uğur İnci’nin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Savcı, diğer tutuklu sanık Havva Dindar yönünden ise farklı bir değerlendirmede bulundu. Dindar’ın tutuklulukta geçirdiği süre ve dosyadaki konumu dikkate alınarak “konutu terk etmeme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi istendi.

Mütalaada, tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamı talep edildi.

Duruşma 13 Temmuz’a ertelendi

Akşam saatlerine kadar süren duruşmada mahkeme heyeti, savcının mütalaası doğrultusunda Alaattin Köseler, Veli Gümüş ve Uğur İnci’nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Havva Dindar ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bir sonraki duruşmanın 13 Temmuz’da yapılmasına karar verildi.