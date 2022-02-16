Alaattin Çakıcı’nın yeğenine silahlı saldırı

Son dönemde mafyaların karıştığı silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Süper Haber’in elde ettiği bilgileri göre; Adem Çakıcı saat 20.30 sıralarında, kendi kullandığı otomobiliyle Cevizlibağ’da giderken, başka bir arabadan çapraz ateşe tutuldu. Adem Çakıcı, saldırıdan hafif şekilde yaralanarak kurtuldu. Çakıcı, kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi’ne gitti. Sağ ayağından yaralandığı anlaşılan Adem Çakıcı’nın burada tedavi altına alındığı kaydedildi.

Adem Çakıcı'nın ilk ifadesinde, kendisine silahla saldıranları tanımadığını söylediği belirtildi. Elde edilen diğer bilgilere göre; Adem Çakıcı'nın, bundan bir süre önce Beşiktaş Fulya'da bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştığı iddia edildi.