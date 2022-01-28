'Alaattin Çakıcı’nın avukatıyım, yeğeniyim' dedi, ateş açıldı

Eski Beşiktaş yöneticisi olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne neden olaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlar patlamadan hemen önce 'Ben Alaattin Çakıcı’nın avukatıyım, yeğeniyim' dediğini yazdı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Gece yarısı 00.00 sularında S.Y. ve K.Y. geliyor.

Üçüncü bir kişi daha var: S.D...

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu alacak verecek meselesini soruyor. "Bu olay güzellikle kapatalım" diyor.

Oradakiler Şafak’a, "Sen kimsin? Bize 100 bin lira daha borçlu" diyorlar.

Şafak da, "Ben Alaattin Çakıcı’nın avukatıyım, yeğeniyim" deyince bağırış çağırış ve küfürleşme oluyor.

Şafak’ın şoförü, "Ne oluyor burada?" deyince oradakiler silahlarına davranıyor. Önce şoförün ayağına bir kurşun sıkıyorlar. Sonra dönüp iki tane de Şafak’ın bacağına ateş ediyorlar. Şafak yere düşünce beş el daha ateş ediliyor. Kurşunlardan biri ayaktaki damarı yırtınca yoğun kan kaybından olay yerinde hayatını kaybediyor.

Serkan Yazıcıoğlu ve diğer masalarda oturanların hepsi yere yatıyorlar. Saldırganlar hemen olay yerinden uzaklaşıyorlar. Ambulans 15-20 dakika sonra geliyor. Şafak hastaneye götürülüyor ama daha olay yerinde hayatını kaybediyor. Olay bu. Gizemli bir şey yok. Alacak verecek meselesi.

İki kişi gözaltına alındı. Dört kişi kayıp.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'in eşiydi.

En son geçen hafta TGRT Haber ekranlarında konuğumuz olmuş, Beşiktaş'ı değerlendirmişti..."



