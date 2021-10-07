Alaattin Çakıcı'dan AKP'ye ve Kılıçdaroğlu'na mektup: 'Neler oluyor?'

Mafya lideri Alaattin Çakıcı, "Bodrum, Milas ve Marmaris'te bu yaz neler oluyor?" başlıklı bir mektup kaleme aldı.

Çakıcı, "Sayın devlet büyüklerimizden bir vatandaş olarak isteğim; bu il ve ilçelerle ilgili CHP'nin dile getirmediği devletimizin sorumlu olduğu yetim hakkını korumalarını kendilerinden talep ediyorum" dedi.

Mektubun sonunda Kılıçdaroğlu'nu bir notla hedef alan Çakıcı, "Sayın muhalefet lideri Cumhur İttifakın'a saldıracağınıza, yaptıkları yüzde 80 milli savunma sanayisini, tüneller, otobanlar ülkesi olduğunu, sağlık sektöründe başarılı olduklarını, terörle mücadelede dünyaya kafa tuttuklarını neden dile getirmiyorsun?" ifadesini kullandı.