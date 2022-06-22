Aktroll itirafları sürüyor: Metin Külünk'ün rolünü anlattı

Sabah-ATV grubunda gazetecilik yapmış olan Orhan Sarıkaya, nasıl Aktroll olduğunu, hangi grupla çalıştığını Aktrollerin neler yaptığını anlatmaya devam ediyor.

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Sarıkaya, bugün 3 troll grubundan birinin yöneticisi olduğunu söylediği AKP’li Metin Külünk ile kopuş sürecini ve Külünk’ü ziyaret ettikten sonra neden ‘elini yıkadığını’ anlattı.

Ümraniye Belediyesi’nden 2017 yılında bir WhatsApp mesajıyla atıldınız. Anlattıklarınıza göre, AKP’li Metin Külünk için çok fazla tweet atıp, destek olmuşsunuz. Belediyeden ayrıldıktan sonra sizi aradı mı?

Metin Külünk tam bir pansumancı. Neden öyle diyorum anlatayım. Gidersiniz sizi dinler. Önünde dosyalar açıktır. Ben belediyeden atılınca beni aradı. Altunizade’de buluştuk. ‘Cebimde param yok. Kiramı ödemem lazım’ dedim. ‘Sana iş ayarlarız merak etme’ dedi. Belediyeden atılmıştım. Tazminatım verilmiyordu. ‘Tazminatımı vermelerini sağlayın’ dedim. Allah razı olsun tazminatımın belediye tarafından ödenmesini sağladı.

Sonra süreç nasıl ilerledi.

Bana verdiği iş sözünün üzerinden 2 yıl geçti. İş ayarlamadı. En son yanına gittiğimde bir laf etti. ‘Sen iş bak. Bulursan biz referans oluruz. Sen bizim canımız ciğerimizsin’ dedi. ‘Canımız diyorsun ama kiramızı faturalarımızı nasıl ödeyeceğimizi bilmiyoruz’ dedim. Elimi yıkayıp ordan çıktım. Bay-pass olduğumu sıkıntılı süreçler yaşadığımı biliyor. Ancak arayıp sormadı. Babam öldü aramadı.

Tweetler atmayı yani Aktrollüğü bu son görüşmeden sonra mı bıraktınız?

Evet. Yazdığım şeyler nedeniyle sülale boyu küfür yedim. Ne FETÖ’cülüğüm kaldı ne teröristliğim… ‘Karıya kıza sarkıyor’ diyenler dahi oldu. Fake hesaplarla saldıranlarda oldu.

‘Sizin için çalışmıyor bütün gün tweet atıyordu deniliyor.’ Bankamatik memuru muydunuz?

Evet atıyordum. Doğru... Size belki komik gelecek. Hiç işimi aksatmadım. Bankamatik memuru değildim. Bankoda 3 memur oturuyorduk. Hiçbir iş yapmıyor sabahtan akşama kadar tweet atıyor diye beni şikayet ettiler. Ancak toplamda yanımdaki 2 kişinin toplamının 2 katı iş yapmışım.