Tarihte bugün | Nazilerin sonlarını getiren saldırı

22 Haziran 1941'de Nazi Almanyası uzun süredir planladığı Barbarossa harekatına başladı. Alman ordusunun 3 milyondan fazla askeri, kendilerine eşlik eden zırhlı birliklerle birlikte Sovyet hedeflerine doğru harekete geçti.

Naziler, böylece esas düşmanları ‘kızıllara’ karşı bir imha savaşı başlatıyorlardı. Hitler ve komutanlarının, uzun süredir hazırlandıkları harekatı başarıyla gerçekleştirecekleri konusunda kendilerine güvenleri tamdı.

Aslında Sovyetler Birliği de bu saldırıyı uzun süredir bekliyordu. Bir yandan Kızıl Ordu, Alman faşizminin yaklaşan saldırısına karşı askeri hazırlık yaparken, bir yandan da Stalin önderliğinde diplomatik alanda atılan pek çok adımla Alman saldırısı olabildiğince geciktirilmeye çalışılıyordu.

22 Haziran’daki saldırıyla birlikte, Almanya Doğu Cehpesi’ndeki en büyük harekatını başlatmış oldu.

Bu tarihten itibaren Sovyetlerin ‘Büyük Anayurt Savunması’ da başladı.

Saldırıdan sadece birkaç gün sonra radyodan Sovyet halkına seslenen Stalin, tüm işgal bölgelerinde partizan faaliyetlerinin başlatılmasını, halkın Nazi istilasına karşı direnmesini istedi.

Sovyet kuvvetlerinin geri çekildiği yerlerde Nazilerin eline geçebilecek her şey imha ediliyordu.

Sovyet halkı tam anlamıyla bir ölüm kalım mücadelesine girişti. Nazilerle birlikte onların getirdiği kıtlık, açlık ve ölüm de Sovyet topraklarını istila etti. Milyonlarca Sovyet insanı özellikle çocuklar açlığın kurbanı oldu.

Ancak o güne kadar geniş Sovyet topraklarında hızla ilerleyeceğine ve Sovyet iktidarını zahmetsizce yıkacağına inanan Hitler ve komutanlarını büyük bir hayal kırıklığı bekliyordu. Yıldırım harekatlarıyla Avrupa’da kaleleri tek tek düşüren Nazi Almanyası ilk kez Sovyet topraklarında yenilgiyle karşılaşacaktı.

Kızıl Ordu, Nazileri durdurmak için canla başla mücadele ederken her kökenden Sovyet yurttaşı da bu mücadeleye katıldı.

Minsk'te Yahudi bir Sovyet vatandaşı olan Maşa Bruşkina, Krill Trus ve Volodya Şerbateviç'le birlikte asılırken, Nazilerin diğer partizanların boyunlarına astıkları yazı onların da boyunlarında okunuyordu: "Biz Alman askerlerine ateş eden partizanlarız."

Almanlar ilk kez Moskova önlerinde durduruldu. 1943 yılının Şubat ayında Stalingrad’da Nazilere nihai darbe vuruldu.

Sovyet halkı anayurdunu ve insanlığı Nazizimden kurtarırken bu uğurda 20 milyon insanını da kurban verdi.

22 Haziran'da başlatılan Barbarossa harekatı, Naziler için sonun başlangıcı oldu.