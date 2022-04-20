Aktrol 'Cumhur Frankfurt' Mustafa Şentop'tan özür diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun fotoğrafını paylaşıp "Arkadaşa temiz don lazım" diye yazan Aktrol hesap "Cumhur Frankfurt", Şentop'un tepkisine yol açmıştı.

Şentop yanıt olarak "Terbiyesizlik yapma" diyerek "Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen." sözlerini kullanmıştı.

Şentop bugün yaptığı açıklamada da "Akşam bir sosyal medya saldırısı ile karşı karşıya kaldım. Daha önce bu tür konulara girerek cevap yetiştirmek gibi bir geleneğim yoktu. Bu konuyu kapatmayacağım" demişti.

"Cumhur Franfurt" akşam saatlerinde yeni bir paylaşım yaparak Şentop'tan özür diledi.

'Haddimi aştım'

Sözkonusu hesaptan yapılan paylaşımda "Az önce Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'u arayarak kendilerine Cumhur Frankfurt'a has üslup konusunda haddimi aştığımı ve hiçbir taraf ile bağlantılı olmadığımı ifade ettim. Sağolsunlar, büyüklük ve anlayış gösterdiler. Sadece tenhada özür dilemeyeyim istedim" denildi.