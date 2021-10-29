Akşener'in Siirt ziyaretinde gözaltına alınan esnaf serbest bırakıldı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki ziyareti sırasında, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor" diyen esnaf gözaltına alınmıştı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü, Cemil Taşkesen adlı esnafın "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Taşkesen savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Taşkesen’in avukatları müvekkillerinin evinin gece vakti basılıp aranmasının aykırı olduğunu beyan ederek, "Bu maddeye göre suç işlediğinden şüpheli kişi hakkında adli işlemlerin yapılabilmesi için öncelikle ifadeye çağırılması gerekmektedir. Bu diyalog dayanak gösterilerek müvekkilin evinde arama yapılması özel hayatın gizliliği kişi dokunulmazlığı hakkı ve konut dokunulmazlığı hakkını ihlal edici niteliktedir. Ayrıca müvekkilin gözaltına alınması hukuka aykırıdır. Hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi.