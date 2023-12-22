Akşener'in 'savaş ilanı' sözlerinin ardından Özgür Özel: 'Herkesle barış ilan ediyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Nevşehir’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hacıbektaş’a gelişinin 104, yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

ANKA'da yer alan habere göre, etkinlik sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekili Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı vermesine ilişkin konuştu.

Özel, "Buradan sonra bu kararı uygulamamak hukuk tanımazlık, anayasa tanımazlıktır. Bu kararı uygulamayanlar kendi varlıklarını inkar ediyorlar. Çünkü adı ne olursa olsun Cumhuriyet savcısı, Yargıtay üyesi, Danıştay üyesi, Anayasa Mahkemesi üyesi, milletvekili, bakan, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı hepimiz yetkilerimizi anayasadan alıyoruz. Anayasayı tanımayan devleti tanımaz, devleti tanımayan bu ülkeye en büyük kötülüğü yapar. Bu karardan sonra hatada direnmek ülkeyi felakete götürür" dedi.

'Muhalefet partileriyle tartışmayız'

Özel, İYİP Genel Başkan Akşener'in, "Partimize operasyon olduğu ortaya çıktı. Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" sözlerinin ardındansa şunları söyledi:

"Buradan bu sürekli siyasette bir gerilim bekleyenlere ve CHP muhalefetle kavga etsin isteyenlere şunu söyleyeceğim. Bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır. Muhalefete muhalefet yapmayız. Muhalefet partileriyle tartışmayız. Barışın başkentinden bütün muhalefet partilerine, İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum: Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkese barış ilan ediyoruz."