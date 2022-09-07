Akşener'in koruma aracı 3 kişiye çarptı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Beyoğlu Okmeydanı Dörtyol'da esnaf ziyaretinde bulundu. Ardından Akşener konvoyuyla yola çıktı.

Akşener, koruma araçlarıyla birlikte alandan ayrılırken, bu sırada orada bulunan şahıslar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. İddiaya göre, Akşener’in koruma aracı yaşlı bir adama, bir kadına ve küçük bir kız çocuğuna çarptı. Ayağı ezilen kız çocuğu ve aracın çarptığı yaşlı adamın kızı Akşener'in konvoyuna vurarak tepki gösterdi.

Başka bir vatandaş ise, "Siyah araba çarptı kaçtı. Durmadı. Polis arkasından gitti" diye konuştu. (İHA)