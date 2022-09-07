Meral Akşener'den CHP'nin HDP'yle ilişkisine ilişkin açıklama

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, konuk olduğu programda CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerini ve CHP'nin HDP ile ilişkisini değerlendirdi.

"Sayın Gürsel Tekin, tecrübeli ve CHP'nin kilit taşlarından birisi. Böyle bir cümle kurduğuna göre, kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir" diyen Meral Akşener, "Biz o masada İYİ Parti olarak, hiçbir siyasi partinin diğer partilerle nasıl iletişim kuracağına dair bir dayatmaya girişmedik. Masanın dışında hangi siyasi partiyle nasıl iletişimi kuracaklarına dair biz bir dayatmada bulunmadık. Bu ilişkilere saygı duyduk. Aynı şekilde bizim de diğer partilerle olan ilişkilerimize herkes saygı duymak zorunda" ifadesini kullandı.