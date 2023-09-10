Akşener'in 'FETÖ' soruşturmasındaki ihbar sahiplerine suç duyurusu

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, 2016 yılında “FETÖ üyeliği” iddiasıyla başlatılan soruşturmanın geçtiğimiz günlerde takipsizlikle sonuçlanmasının ardından ihbar sahiplerine suç duyurusunda bulunuldu.

İYİP'ten yapılan açıklamada, "7 yıl boyunca Sn. Genel Başkan’ın bir soruşturma tehdidi altında yaşamasına, siyasi faaliyetlerini bu zorluk ve baskı içinde yürütmesine, gerek siyasi rakipleri gerekse bazı basın-medya kuruluşlarının hedefi haline gelmesine, lekelenmeme hakkının ihlaline neden olan tüm sorumlular hakkında her türlü yargısal yola başvurulacaktır" denildi.

Açıklamada, "Genel Başkan hakkında suç uydurarak yıllarca FETÖ üyeliği, terör örgütünün propagandasını yapmak, Anayasal düzene karşı suçlar kapsamında soruşturulmasına neden olan ihbar sahipleri hakkında Ceza Kanunumuzda açıkça düzenlenmiş suç uydurma maddesi uyarınca gerekli şikâyetler yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akşener hakkında 'FETÖ üyeliği' iddiasıyla yürütülen soruşturmada "kovuşturmaya yer olmadığına" karar vermişti.