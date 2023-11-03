Akşener'in basın danışmanının görevine son verildi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde'nin görevine son verildi.

İde, Akşener'in Cumhuriyet Bayramı kutlaması için dağıttığı hediyenin fotoğrafını sosyal medya üzerinden "Bir fincan kahvenin BİLE, 40 yıl hatırı var..." notuyla paylaştı.

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, İde'ye partiye yaptığı katkılar için teşekkür etti. Zorlu, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in Basın Danışmanlığı görevini yürüten Sayın Murat İde’ye bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki meslek yaşamında başarılar dileriz" dedi.