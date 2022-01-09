Akşener'in basın danışmanı Murat İde'den Fatih Altaylı'ya tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam konuk olduğu Habertürk TV'de yayınlanan Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına "söz hakkı doğduğu" gerekçesiyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bağlanması tartışmalara neden oldu.

Medyaradar'ın haberine göre İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, sosyal medya hesabından Fatih Altaylı ve Habertürk’e tepki gösterdi.

İde paylaşımında, “30 yıllık gazeteciliğimde ve yayıncılığımda; Bir Genel Başkan yayındayken, cevap hakkı doğdu diye yayına konuk bağlamak kadar saçma sapan, korkakça ve etik dışı bir tavır görmedim, duymadım. Olmadı Fatih Altaylı, olmadı Habertürk TV” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından Fatih Altaylı, Murat İde’ye yanıt olarak, “Asıl sana olmadı murat İde. Bu kişilerin bağlanmasını Sayın Kılıçdaroğlu istedi. Yaptığın çok ayıp.” dedi.

İde ise Altaylı’ya, “Değil abi değil.. O işler öyle değil.. Sorulunca Kemal bey "Hayır" der mi? Bunu sen de ben de çok iyi bilirken,reji sürecini bilmeyen izleyiciye başka öykü anlatmak da doğru iş değil.. NE OLMADIĞINI biliyorum.. Ortada ayıp yok; ZAMANIN RUHU var. Seversin bu sözü; BU DA GEÇER !” diye yanıt verdi.