Akşener'in 'adını bile bilmediğimiz bir aday' açıklamasına ilişkin CHP'den ilk yorum

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, Meral Akşener'in "adını bile bilmediğimiz aday" çıkışına ilişkin Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimle konuştuğunu dile getirdi.

Acet, yazısında, "Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, ikisi oturup birlikte karar verecek" aktarımında bulundu.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox Tv’de katıldığı programda, şapkadan yeni tavşan çıkartarak ‘isimsiz adaydan’ söz etti.

“Cumhurbaşkanlığı makamı için Finlandiya Cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğimiz derleyici, toparlayıcı bir aday çıkaracaklarını” söyledi.

‘Yakası ilk defa açılan’ bu vaat, muhalefet cephesinde cumhurbaşkanı adaylığı için ‘karar verici’ pozisyonda olan isimlerden birinden gelmesi kuşkusuz önemliydi.

Bir karar niteliği taşıyor olmasa da, taktiksel anlamda da üzerinde durmayı hak eden sözler bunlar.

Yazıya başlamadan önce Akşener’in ifadeleriyle ilgili İYİ Parti içindeki yakın kurmaylarının ağzını yokladım.

İlgili mercilerde böyle bir konu konuşulmamış.

Yine bu yazıya oturmadan önce CHP’nin nabzını da almaya çalıştım.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bir isim, Akşener’in bu öneride bulunurken kastının, bilinmeyen birisinin değil, aktif siyasette olmayan birisi olduğu görüşünü dile getirdi.

Bu, doğru bir yaklaşım gibi görünüyor.

Sonuçta cumhurbaşkanı adayı olması için sokaktan herhangi bir insanı getirip ilân etmeleri beklenmemeli.

Konuştuğum CHP’li isim, bu görüşlerin dışında daha ilgi çekici bir başka şey söyledi.

Dedi ki:

“Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, ikisi oturup birlikte karar verecek.”