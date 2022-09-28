Akşener'in adaylık çıkışına ilişkin CHP'den ilk açıklama

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun henüz aday olarak belirlenmediğini belirtmiş, ortak akıl vurgusunda bulunarak “Altılı Masa’nın noter olma görevi yok. Aday konusu belli bir noktaya geldikten sonra çözümlerimizi ortaklaştıracağız. Masaya biz de aday getirebiliriz. Aday CHP'li de olabilir. Kazanmak önemli” ifadesini kullanmıştı.

Akşener'in bu sözlerine ilişkin CHP cephesinden ilk açıklama geldi.

Akşener’in açıklamasına için “Genel Başkanımızın söylemiyle çelişen bir durum yoktur” iddiasında bulunan Özel, şunları dile getirdi:

"Açıklamayı Kılıçdaroğlu yapsaydı bunları söylerdi. Altılı Masa’nın kurulduğunu söylüyor ve ona önem atfediyorsanız o masanın karar verici olduğunu söylersiniz. Sizin söylediğiniz noterler karar verici değillerdir, önüne neyi götürürseniz onu damgalar ‘aslı gibidir’ yapar.

Karar vericinin Altılı Masa olduğuna göre -ki bunu sayın genel başkan defalarca söylüyor- ve o Altılı Masa’nın belirleyeceği aday 13’üncü cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla genel başkanımızın söylemiyle çelişen bir durum yoktur.

Ayrıca Altılı Masa’nın toplantısına 4 ay yok 4 gün var. 4 gün sonra 6 liderin oturup konuştuktan sonra nasıl bir sonuç bildirgesi yayınlayıp altına hangi imzaları atacağına bütün Türkiye görecek.

O yüzden televizyonlarda pazar akşamı canı sıkılacak olan yandaş yorumcu arkadaşlar boşuna nefes tüketmesinler. 4 ay olsa size ihtiyaç var ama 4 gün için vatandaşın kafasını şişirmeyin.”