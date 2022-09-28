Akşener’in açıklamaları kriz konusu oldu: CHP'de tüm vekil ve yöneticilere uyarı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili, “İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey aday gösterilecekse ‘Biz varız, itirazımız yok’ dedik. Aday olurlar, olmazlar, aslolan kazanmaktır. Kazanmak önemli. Çok endişem var” demiş, bu sözler gündem olmuştu.

Habertürk TV’ye konuk olan Akşener, tartışma konusu olan sözlerine şöyle devam etmişti:

“2018’deki Millet İttifakı’nın oluşmasının şartları başka, bugün altılı masanın şartlarının oluşması başka. Kemal Bey dedi ki, ‘Bu altılı cumhurbaşkanı adayını tespit edecek.’ Bu masaya bu görevi verip, kendini bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu. O masanın bir noter olma görevi yok. Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı tarifi vardı. Ben ona hep katıldım. Benim söylediğim bir şey daha var; kazanacak bir aday.”

CHP'de bütün milletvekillerine uyarı

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, CNN Türk canlı yayınında Semiha Şahin'e bu açıklamaya dair dikkat iddialarda bulundu.

“O açıklamaların ardından CHP'de bütün milletvekillerine, parti yöneticilerine sayın Akşener'in açıklamalarıyla ilgili hiçbir yorum yapılmaması ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde televizyon bağlantılarına, televizyon yayınlarına katılmamaları yönünde bir mesaj iletildi” diyen Şahin, “Yani bir uyarıda bulundu” değerlendirmesinde bulundu.