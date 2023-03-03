Akşener'in açıklamalarının ardından Gelecek Partisi'nden toplantı kararı

Altılı Masa'dan ayrıldıklarını duyuran İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu.
Akşener'in açıklamalarının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun genel başkan yardımcılarını toplantıya çağırdığı öğrenildi.
Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu'nun yarın saat 11:00’de parti genel merkezinde bir araya gelmesi beklenirken, yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin konunun gündeme alınacağı bildirildi.